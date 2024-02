“Riattivare due posti in Cardiologia”: voto unanime a Castel San Giovanni

Il consiglio comunale di Castel San Giovanni ha votato all’unanimità una mozione in cui si chiede all’Ausl di “riattivare almeno due posti di Cardiologia”.

La mozione, presentata dal consigliere di maggioranza Giovanni Cattanei, è stata approvata dopo un confronto durante il quale il primario della cardiologia di Castello, Guido Rusticali, il direttore sanitario dell’Ausl Andrea Magnacavallo e Valeria Trabacchi della direzione medica dell’ospedale valtidonese hanno spiegato i contenuti del progetto di Cardiologia a indirizzo riabilitativo. “Un progetto che ha già gambe, in cui crediamo fortemente”, ha assicurato Rusticali.

Per gli scettici si tratta, invece, di un depotenziamento perché viene meno l’unità operativa cardiologica in favore della sola riabilitazione. Di qui la richiesta di preservare almeno due posti.