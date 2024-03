Piacenza social tra canali virtuali e content creator: stasera il focus a “Nel mirino”

Tante volte ci fanno divertire, a volte riflettere, spesso rischiano di essere una presenza troppo “ingombrante” nella vita di tutti i giorni. Ma cosa si cela dietro al mondo dei social? Quelli piacentini abbiamo ormai imparato a scoprirli in questi anni, ma stasera si potrà approfondirli nella puntata di “Nel Mirino”, che torna puntuale come ogni venerdì alle ore 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre.

Il direttore Nicoletta Bracchi e il giornalista Thomas Trenchi condurranno il focus con alcuni content creator: ecco la “Piacenza social”. Quali sono le principali realtà e che numeri hanno? Che cosa raccontano e come comunicano il territorio? Non mancherà infine un focus sui social del Gruppo Libertà. Le puntate di “Nel Mirino” sono sempre disponibili sul portale on demand www.teleliberta.tv.