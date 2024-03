Road to Lutador de elite, maratona di combattimenti al palazzetto di Borgonovo

Il palazzetto dello sport di Borgonovo ha ospitato per la prima volta Road to Lutador de elite, una maratona no stop di combattimenti organizzati all’interno del circuito Lutador de Elite. Una trentina i lottatori, e lottatrici, che si sono sfidati nella gabbia allestita al centro del palazzetto. Due le sessioni di cui una dedicata al grappling e una alle arti marziali miste.

Piacentini in gara – Tra i cinque piacentini in gara Andrea Gattoni della palestra MSL di Castelsangiovanni (organizzatrice) ha portato a casa la vittoria contro Maximilian Dissertori per la sessione grappling. Per la sessione arti marziali miste in gara anche quattro attesissimi professionisti: Luca Tarabori (Lutador de Elite Mantova) contro Alessandro De Angelis (Haka Team Milano) e Raphael Federico (Lutador De Elite Bolzano, SBG Ireland) contro Cherif Ba Pape (team Body Dream).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’