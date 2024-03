Buche da Castello a Milano, la rabbia dei pendolari: “Già due volte dal meccanico”

“Le buche grosse come crateri non ci sono solo tra Castello e Piacenza, ma anche tra Castello e Milano”. A parlare sono alcuni dei “forzati” della 412, ovvero i pendolari che ogni mattina percorrono i 49 chilometri di statale 412 che collega Castel San Giovanni a Noverasco, alle porte di Milano. Circa cinquanta chilometri di strada che con il maltempo delle ultime settimane si sono trasformati in un vero e proprio percorso a ostacoli.

“Sono già dovuto andare dal meccanico due volte nel giro di tre giorni – racconta un pendolare – perché sono finito con le gomme dentro a due buche, all’altezza di Santa Cristina e Bissone, profonde più di due spanne”.

“La Provincia di Piacenza faccia qualcosa – aggiunge un altro automobilista – solleciti qualche intervento agli enti competenti”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ