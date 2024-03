Controlli straordinari: due etti di droga sequestrati, 8 patenti ritirate

Quattro denunce, oltre due etti di sostanze stupefacenti sequestrati, 30 persone segnalate come assuntori, 1.600 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari. Sono gli esiti dei controlli straordinari del territorio svolti nel mese di febbraio e disposti dal Prefetto Paolo Ponta nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

A questi si aggiungono 918 violazioni dei limiti di velocità, 558 infrazioni, tra le quali 14 per guida in stato di ebbrezza, 27 patenti e 10 carte di circolazione ritirate, sequestrati 11 veicoli, disposti 9 sequestri di veicoli e 5 fermi, oltre a 59 incidenti rilevati.

Dove si sono svolti i controlli – I controlli hanno interessato le zone di via Conciliazione, via Colombo, via Emilia Pavese, via Emilia Parmense; inoltre zona Pubblico Passeggio, l’area della Stazione ferroviaria e il centro cittadino. Sono stati effettuati servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile nella zona Cheope e presso istituti statali di istruzione superiore, e in provincia in particolare i comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 66 provvedimenti di sospensione e 8 di revoca.