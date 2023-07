In un mese 26 persone segnalate per droga: otto “ammonite” per prima volta

A giugno sono stati 26 i provvedimenti emanati dal Nucleo operativo per le tossicodipendenze della prefettura di Piacenza. Dopo i colloqui effettuati con gli assistenti sociali, l’organo di via San Giovanni ha disposto le sanzioni amministrative nei confronti delle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale nel nostro territorio. Tra queste, otto “ammonizioni” per prima segnalazione, in seguito a fatti di lieve entità.

Non solo. La prefettura ha disposto una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo. Ecco riassunto – in numeri – il bilancio operativo nel mese di giugno: 362 violazioni del Codice della strada, 36 denunce per spaccio, 50 segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti, 26 patenti ritirate, 13 sequestri di veicoli, 18 carte di circolazione ritirate e 70 incidenti stradali rilevati.

Le forze dell’ordine hanno effettuato 13 attività di verifica nelle zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via IV Novembre, via Colombo e via Landi, servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile negli istituti scolastici, senza dimenticare la stazione ferroviaria, i giardini Margherita e le aree abbandonate a ridosso di via Nino Bixio. Inoltre, la questura – insieme all’ispettorato del lavoro, l’Ausl, la polizia locale e vigili del fuoco – ha condotto quattro servizi straordinari rivolti a verifiche nei confronti di 14 esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, luoghi di aggregazione (discoteche, bar/tabacchi, sale giochi, slot e luna park) e agli avventori, nel corso dei quali sono state rilevate violazioni alla normativa amministrativa, sanitaria, antincendio e alla sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno comportato tra gli altri l’emanazione di otto provvedimenti di sospensione dell’attività e uno di chiusura. Sempre a giugno, l’Ufficio patenti della prefettura ha emanato 48 provvedimenti di sospensione e sei di revoca.