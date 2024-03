Il liceo Colombini protesta: “Lavori di adeguamento in ritardo di diversi mesi”

“Si sa quando si inizia, ma non si sa quando si finisce”. Per provare l’attualità del vecchio proverbio bisogna andare in via Beverora 51, a Piacenza, dove il liceo Colombini è oggetto di un intervento di adeguamento e miglioramento sismico.

Di che cosa si tratta – In palestra i lavori sarebbero dovuti partire nel luglio dello scorso anno, ma sono cominciati una settimana fa. Anche nelle aule della sede centrale il cantiere è in ritardo; la data di fine lavori avrebbe dovuto essere dicembre 2024, ma a quanto sembra non sarà così. Il rischio, abbastanza concreto e temuto da insegnanti e studenti è che anche il prossimo anno scolastico 2024-2025 il Colombini debba convivere con il cantiere.

“Il ritardo c’è – conferma la dirigente scolastica Monica Ferri – nella palestra i lavori dovevano iniziare la scorsa estate, invece sono partiti in ottobre e si sono subito interrotti. Sono ripresi la scorsa settimana. Non so se questo ritardo comporti anche un ritardo nella consegna della palestra perché sono in attesa di una risposta della provincia: la conferma ufficiale non ce l’ho, ma immagino di sì. Mi auguro possa essere fruibile il prossimo anno scolastico, magari non nei primi mesi, ma dopo sì”.

La problematica maggiore – Il problema più annoso però riguarda la sede centrale: “Il cronoprogramma iniziale aveva preventivato un trasloco a fine febbraio, ma ci era già stato detto che i tempi sarebbero stati più lunghi – sottolinea Ferri – non sappiamo quanto. Il ritardo c’è ma non so quantificarglielo, anche se mi sembra improbabile che i lavori finiscano entro la data prevista e immagino che questa situazione si protrarrà anche per il prossimo anno scolastico. Ma la certezza per ora non c’è”.