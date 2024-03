“Move in” per continuare a usare l’auto inquinante: oltre seimila richieste in regione

Chi non può cambiare la vecchia auto inquinante, ma ne ha necessità per spostarsi non è costretto a lasciarla in garage. Può infatti aderire al progetto “Move In” (monitoraggio veicoli inquinanti) che consente di avere a disposizione un numero limitato di chilometri pagando uno quota annuale, in base all’anzianità del veicolo. La deroga non vale nelle domeniche ecologiche e nei giorni di misure emergenziali.

Una scatola nera viene installata a bordo del veicolo e rileva i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Sono oltre seimila gli abitanti della Regione Emilia Romagna che ne hanno fatto richiesta in un anno. Un provvedimento che coniuga il rispetto dell’ambiente con l’equità sociale.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI