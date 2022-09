Domeniche ecologiche dal 2 ottobre. A gennaio limitazioni per diesel Euro 4 e 5

Tornano in vigore a Piacenza le limitazioni al traffico dal primo ottobre 2022 al 30 aprile 2023, come previsto dal Piano aria integrato regionale.

I divieti di circolazione sono previsti dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 e riguardano: autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2; autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4*; *il divieto di circolazione da lunedì a venerdì per i veicoli diesel Euro 4 trova applicazione solo a partire dall’attivazione del servizio “Move in” o in ogni caso dal 2 gennaio 2023, mentre resta in vigore nelle domeniche ecologiche; autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1; ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1.

I divieti sono estesi anche alle domeniche ecologiche che scatteranno a Piacenza il 2 ottobre e proseguiranno ogni domenica fino a fine novembre per poi tornare l’8 gennaio e proseguire fino al termine di aprile.

Le limitazioni non si attuano nei seguenti giorni festivi: 1° novembre 2022; 8 dicembre 2022; 25 dicembre 2022; 26 dicembre 2022; 1° gennaio 2023; 6 gennaio 2023; 9 aprile 2023; 10 aprile 2023, 25 aprile 2023.

In caso di previsione di superamento dei limiti di polveri sottili il divieto di circolazione da gennaio sarà esteso anche ai diesel euro 5 o a partire dall’attivazione del servizio “Move in”.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le località Besurica, Montale e Le Mose.

Sono previste inoltre particolari categorie, come i trasporti a ridotto impatto ambientale, per funzioni sociali e assistenziali, per funzioni economiche, commerciali e consegna merci.

L’ORDINANZA DEL COMUNE DI PIACENZA