Lotta allo smog: da gennaio attivo “Move-In”, scatola nera per i veicoli più inquinanti

Sarà attivo anche a Piacenza dal 1° gennaio il servizio Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti), introdotto dal Comune di Piacenza nell’ambito delle misure anti-smog previste dal Piano aria integrato regionale. I cittadini che vorranno aderire potranno così installare una scatola nera all’interno della propria auto e avere così un monte-chilometri annuale per poter viaggiare anche se in possesso di un mezzo soggetto a restrizioni anti-smog, sono compresi infatti i veicoli diesel fino a Euro 4, i benzina fino a Euro 2, i metano/GPL-benzina fino a Euro 1 e ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.

“Una nuova proposta, su base volontaria, per andare incontro ai cittadini sul tema della limitazione del traffico – ha spiegato l’assessore all’ambiente Serena Groppelli – con Move-In, chi in questo momento non ha la possibilità di cambiare l’auto che non può circolare perché troppo inquinante, si propone questo metodo già sperimentato con successo in Lombardia e in Piemonte, grazie al quale si permette di avere un numero di chilometri disponibili tramite una scatola nera, da utilizzare in tutto il bacino stradale padano, e una volta raggiunto il monte-chilometri annuale l’auto non può più essere utilizzata”.

I DETTAGLI DEL SISTEMA MOVE-IN