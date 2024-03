Neve in montagna e pioggia in pianura: allerta arancione in tutta la provincia

Criticità idraulica e idrogeologica su tutto il territorio piacentino. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutta la giornata di domenica 10 marzo. “I cittadini sono invitati a mantenersi aggiornati sull’evoluzione meteorologica attraverso i mezzi di informazione, a limitare al massimo gli spostamenti, a non avvicinarsi agli argini dei corsi d’acqua o alle aree golenali del Po, del Trebbia e del Nure e, in caso di necessità, ad applicare le misure specifiche di autoprotezione” rende noto il Comune di Piacenza. Tutte le informazioni si possono consultare nella sezione dedicata alla Protezione Civile del sito del Comune.

Rischio frane e innalzamento dei fiumi – Per la giornata di domani, domenica 10 marzo, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili sulla fascia appenninica e sulla pianura occidentale, con precipitazioni intense che potranno generare fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani, con possibili fenomeni erosivi. “Le piogge previste – riferiscono dalla Protezione civile – potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali, con possibili superamenti della soglia 2”.

Neve in montagna – Sono previste anche nevicate di debole e moderata intensità nella fascia più alta dell’appennino piacentino. Scendendo di quota, le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve con accumuli intorno ai 15-30 cm. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.