Cinque chilometri di solidarietà per realizzare l’acquedotto ad Aguerd

“Abbiamo contribuito al restauro di una scuola e alla costruzione di casette di legno in un villaggio dove le abitazioni erano quasi tutte crollate. Ma realizzare un acquedotto è il progetto che, personalmente, mi ha dato più soddisfazione. In quei luoghi l’acqua è poca ed è un bene preziosissimo”. Mustapha Mansar, presidente dell’associazione Generazioni italo-marocchine, parla con orgoglio del contribuito che Piacenza (grazie alla sottoscrizione di Editoriale LIbertà) ha dato per realizzare la rete idrica ad Aguerd Nouadouze, villaggio berbero a 1.500 metri di altitudine nella provincia di Ouarzazate. Dei trentamila euro raccolti a Piacenza, seimila sono stati destinati a realizzare l’acquedotto.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ