Da Borgonovo alla Spagna: gli studenti delle Medie raccontano l’Erasmus

In Erasmus si impara a capire l’altro, ad accogliere e a mettersi in gioco. Parola di studenti, e cioè dei 24 ragazzi delle medie di Borgonovo che per primi hanno sperimentato l’esperienza Erasmus. I giovanissimi sono volati in Spagna, ospiti a Vallada e a Alzira, entrambi comuni della comunità autonoma di Valencia.

Durante un affollato incontro in auditorium i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza fatta di studio, laboratori di cucina locale, attività sportive, visite ai castelli e musei, incontri istituzionali con le autorità spagnole. Un bagaglio di esperienze prezioso che i giovani borgonovesi hanno potuto sperimentare grazie alle insegnanti e grazie alle famiglie che hanno creduto nel progetto di scambio interculturale.

L’ARTICOLO DI MILANI MARIANGELA SU LIBERTÀ