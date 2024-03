Giornata mondiale del rene, Scarpioni: “Seguiamo un migliaio di pazienti”

Il 14 marzo ricorre la Giornata mondiale del rene, celebrata in tutto il mondo sotto l’egida dell’International Society of Nephrology e localmente dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del rene.

Le patologie del rene sono estremamente diffuse, si conta che circa il 6,5% della popolazione italiana presenti una malattia renale e se allarghiamo lo sguardo alla dimensione mondiale i soggetti che soffrono un problema renale sono oltre 850 milioni e molte altre non sanno di averlo.

“Il decorso di queste patologie – evidenzia Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia e dialisi – è caratterizzato da una condizione di mancanza di sintomi fino quasi alle fasi finali, quando la terapia sostitutiva dialitica o al trapianto di rene restano le uniche armi. Solo nel nostro Paese ci sono diverse migliaia di persone che non sanno ancora di soffrire di malattia renale cronica. Ecco perché l’informazione, la promozione della conoscenza e della prevenzione hanno una valenza ancora più rilevante come strumento di cura tempestiva per risolvere o far regredire il danno renale. Come reparto seguiamo ambulatorialmente un migliaio di pazienti con malattia renale a vari stadi su tutto l’iter diagnostico-terapeutico del paziente nefropatico anche attraverso il ricovero in day hospital o day service. Un numero ancora più consistente è gestito nelle fasi iniziali della malattia insieme ai medici di famiglia, che hanno ruolo importante nel riconoscere le persone a rischio. Accanto a questo importante lavoro portiamo avanti il nostro impegno nel campo delle malattie rare che coinvolgono i reni anche nell’ambito di studi clinici multicentrici italiani e internazionali. Campo di specializzazione del reparto è la cura dell’ipertensione arteriosa relata all’insufficienza renale con particolare attenzione alle forme secondarie di ipertensione. Al primo posto, mettiamo i nostri pazienti, a cui offriamo un ambiente idoneo per la gestione della patologia e un luogo sicuro in cui sentirsi in famiglia”.

Giornata di prevenzione – Per portare avanti l’impegno nel campo della prevenzione alle malattie renali, nel mese di maggio, l’equipe di medici e infermieri di Nefrologia e dialisi dell’Azienda Usl di Piacenza organizzerà una giornata di prevenzione in piazza Cavalli con la Croce Rossa a disposizione dei cittadini per colloqui informativi e per intercettare eventuali segni di anno renale.