Ospedale di Castello, dal Rotary Club Valtidone tre televisori donati alla struttura

I soci del Rotary Cub Valtidone hanno donato tre televisori all’ospedale di Castel San Giovanni. Le tv saranno utilizzate per il day hospital del reparto di nefrologia, diretto da Roberto Scarpioni. I pazienti, durante i trattamenti, potranno distrarsi o se non altro trascorrere in maniera più “leggera” il tempo di permanenza guardando qualche programma tv. Grazie ai soci del club valtidonese nei giorni scorsi sono state inoltre distribuite ben 200 borse con generi di prima necessità ad altrettante famiglie bisognose della Valtidone. Tre microscopi sono stati invece destinati alle scuole medie cittadine.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI