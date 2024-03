Gestione strategica delle aziende: il dialogo tra Bolzoni Group e l’Università Cattolica

La misurazione delle performance integrata a supporto della gestione strategica nel contesto di aziende globali è il tema attorno al quale ha ruotato la giornata organizzata nell’ambito della laurea magistrale in Global Business Management, conclusa con il seminario “Performance Measurement & Incentives”.

All’appuntamento hanno preso parte anche i manager di Bolzoni Group. L’azienda piacentina attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature per carrelli elevatori e soluzioni per la movimentazione industriale, collabora da tempo con l’ateneo universitario, attraverso alcune testimonianze fornite agli studenti e durante la celebrazione del Career Day.

“Cerchiamo profili differenti – dice Luciana Manco, responsabile delle risorse umane – e, sebbene la parte ingegneristica sia per noi senz’altro importante, guardiamo con grande interesse all’Università Cattolica, che ha il merito di stringere forti rapporti con le aziende del territorio”.

Il seminario è stato preceduto dalla mattinata in cui, nell’ambito del corso di Performance Measurement & Incentives del Master of Science della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, 70 studenti del primo anno hanno simulato l’implementazione di una strategia di business, utilizzando la strumentazione tipica dei sistemi di reporting integrati – la Balanced Scorecard (Bsc) – decidendo le azioni da intraprendere e come allocare le risorse.