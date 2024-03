Fiera di San Giuseppe in via Campagna: trionfo di profumi e colori

Ci sono le volontarie che vendono le ciambelline davanti alla basilica. I giochi per i bambini un pò più avanti. Le bancarelle con la loro mercanzia, gli abiti che già sanno di primavera, la sacra spina esposta in chiesa perché sacro e profano vanno a braccetto in certe giornate. Una di queste è appunto San Giuseppe che, oltre a Cortemaggiore, viene celebrato anche a Piacenza con la tradizionalissima fiera di via Campagna, a Piacenza. Appuntamento atteso dai piacentini per decenni, poi dimenticato per qualche anno da tutti (cittadini e ambulanti) e ora da qualche edizione tornato a nuova vita. Il merito va al consorzio dei Mercanti di qualità di Gloriana Tironi che non manca all’appello e anche quest’anno ha messo in campo diverse bancarelle: il risultato è stato sotto gli occhi dei cittadini che hanno approfittato della pausa domenicale per un giro ristoratore. Vuoi per acquistare qualche fiore o per portarsi a casa le prime verdure di stagione, vuoi perché quella di San Giuseppe è la prima fiera dell’anno, ma resta il fatto che la città ha accolto volentieri anche quest’anno la festa patronale che si chiude stasera.