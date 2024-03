Come si costruisce un concerto: incontro al conservatorio Nicolini

Costruire il programma di un concerto costituisce per i giovani artisti un banco di prova importante. Non basta prediligere brani e autori che possono essere più congeniali. Si tratta di una scelta importante che deve comunicare la visione dell’interprete e favorire la comprensione, l’interesse e l’apprezzamento degli spettatori.

A tal proposito, l’evento inserito negli Incontri in Bibliotec@, che si terrà al Conservatorio di Piacenza venerdì 22 marzo alle 16.30, con la partecipazione dei docenti Anna Chierichetti, Patrizia Florio e Paolo Rossini, affronta proprio questo tema: come si attrae e si costruisce il pubblico, concerto dopo concerto.

Il programma di uno spettacolo, infatti, deve essere strutturato, rispondere a logiche e intenzioni precise che possano offrire allo spettatore un’esperienza sempre coinvolgente. Alla base di questo lavoro è quindi necessario conoscere la storia del repertorio, dei più grandi interpreti e delle loro scelte.

L’appuntamento è rivolto agli studenti, affinché riescano ad acquisire le competenze necessarie per affrontare le loro scelte con maggiore consapevolezza.