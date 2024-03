Droga e coltello ai giardini pubblici di via Gambara, denunciati due giovani

È scattata la denuncia per due giovani di 28 e 19 anni che, venerdì 22 marzo intorno alle 16.30, sono stati fermati dalla pattuglia della stazione di Piacenza Levante in seguito ad alcuni controlli antidroga ai giardini pubblici in via Gambara.

Il 28enne ha consegnato spontaneamente la droga (circa 2 grammi di hashish) ai carabinieri, mentre lo studente 19enne è stato trovato con un coltello a serramanico di oltre 15 centimetri.

le segnalazioni delle mamme SULLO SPACCIO DI DROGA

Le diverse segnalazioni da parte di alcune mamme, che spesso si trovano insieme ai figli nei giardini di via Gambara, hanno portato i carabinieri piacentini a continuare ad eseguire i controlli per contrastare lo spaccio ed il consumo di stupefacente nella zona.

COntrollato UN MINORE

Nella perquisizione in caserma è rimasto coinvolto anche un minore, amico dei due giovani. Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, mentre il 28enne è stato segnalato alla locale Prefettura in quanto assuntore di droga.