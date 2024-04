Farnesiana, dopo le aggressioni aumentano i controlli dei carabinieri

L’inizio del mese di aprile ha visto l’attivazione a Piacenza di ulteriori azioni di controllo da parte delle volanti dei carabinieri per prevenire e contrastare il numero di reati nel territorio: servizi che si sono resi necessari anche alla luce delle numerose aggressioni e scippi ai danni – in particolare – di donne anziane nel quartiere Farnesiana.

il piano con i controlli dei carabinieri

Il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza – in linea con le direttive condivise con la prefettura in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha predisposto un piano straordinario che prevede, al fianco dei servizi di pattuglia dei reparti territoriali della città e della provincia, un’aliquota di squadre d’intervento operativo del quinto reggimento “Emilia-Romagna” di Bologna.

le zone a rischio presidiate

In particolare, è stata aumentata la presenza dei servizi esterni, orientando l’azione di monitoraggio specialmente nelle zone della città considerate più “a rischio”. A partire dal primo pomeriggio di martedì 9 aprile un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, insieme a due aliquote della squadre di intervento operativo, ha effettuato soste fisse e posti di controllo nella zona della Farnesiana, in via Colombo, quartiere Capitolo e nella zona della chiesa di Santa Franca. Zone che, negli ultimi tempi, sono state teatro di diverse aggressioni.

Nella programmazione mensile, gli uomini dell’Arma si muoveranno (su più turni) insieme alle pattuglie territoriali, garantendo per ogni intervento almeno cinque carabinieri, affiancandosi agli equipaggi della “gazzelle” del Radiomobile.