“Sono rimasta al freddo. Sto male”: novantenne sola chiede aiuto ai carabinieri

“Sono rimasta al freddo. Sto male”. E’ la richiesta di aiuto di una ultranovantenne piacentina che si è vista costretta a chiamare il numero di emergenza 112 per un problema all’impianto di riscaldamento. E’ accaduto in città nel primissimo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre, quando l’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Piacenza ha ricevuto la telefonata della donna che, vivendo da sola e non sapendo come fare, ha rivolto ai militari al sua richiesta.

Prontamente i carabinieri si sono attivati, hanno rintracciato l’amministratore di sostegno dell’anziana donna che però era impossibilitato ad intervenire in breve tempo perché era fuori provincia. Un equipaggio del Radiomobile è stato inviato sul posto. I militari, dopo aver constatato che la caldaia era stata inavvertitamente spenta dall’anziana donna, l’hanno riattivata e hanno tranquillizzato l’anziana.

Poi, lo stesso equipaggio del Radiomobile, circa un paio di ore dopo, ha soccorso in città un anziano di 90 anni, che non si ricordava più dove abitava e che era stato segnalato da una donna che dopo aver suonato il campanello della sua abitazione se lo era visto dinanzi. L’anziano in stato confusionale, dopo essere stato soccorso e tranquillizzato dai carabinieri, è riuscito a ricordare che abitava poco distante. I militari lo hanno consegnato alla moglie che nel frattempo era scesa in strada probabilmente per cercarlo.

“Due piccoli interventi che testimoniano ancora una volta la vicinanza, la prossimità e la disponibilità dei Carabinieri verso il cittadino, a tutela delle molteplici fragilità” scrive l’Arma.