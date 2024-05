Aveva il foglio di via da Castelvetro ma era in paese, 37enne denunciata

Nonostante il divieto di ingresso a Castelvetro Piacentino la pattuglia dei carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina l’ha sorpresa nuovamente in paese. Il foglio di via obbligatorio era stato emesso più di un anno fa (28 marzo 2023) dalla Questura di Piacenza. Così una donna di 37 anni, disoccupata e residente a Cremona è stata denunciata.

CONTROLLI STRADALI

La stessa pattuglia, poco dopo la mezzanotte, sempre a Castelvetro Piacentino, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, ha sorpreso a bordo di una utilitaria un uomo di 24 anni ed una donna di 28 anni, sprovvisti di documenti idonei al soggiorno su territorio nazionale perché mai conseguiti.

I due giovani originari del Perù, che abitavano a Cremona, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e invitati a regolarizzare la loro posizioni presso la Questura.

DIVERBIO A FIORENZUOLA

Infine, a Fiorenzuola d’Arda, intorno alle 2 e 30 di notte, una pattuglia della Stazione di Carpaneto Piacentino è stata fatta intervenire in piazza Marsala, dove vi era stato un diverbio tra alcune persone e il gestore di un bar. I militari hanno identificato tutti i presenti e coinvolti nella vicenda. Un giovane di 27 anni, nato in Marocco, controllato insieme ad altri tre connazionali che avevano molestato la clientela ed il gestore del bar, è risultato sprovvisto di documento idoneo a permanenza sul territorio nazionale. All’esito delle formalità di rito è stato denunciato per immigrazione clandestina ed invitato a presentarsi presso la Questura di Piacenza per regolarizzare la sua posizione.