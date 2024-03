Droghe e dipendenze: un’emergenza che coinvolge i giovani, stasera a “Star Bene”

C’è chi parla di una nuova epidemia. Una vera e propria emergenza. È il consumo di droghe che finisce al centro della nuova puntata di “Star bene”, in onda stasera, giovedì, alle 21 su Telelibertà. Ai microfoni della giornalista Marzia Foletti ci saranno la direttrice del Servizio dipendenze patologiche dell’Ausl Elena Uber, il responsabile della Tossicologia d’Urgenza – ERT (European Registered Toxicologist) Antonio Agosti, l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, oltre che il direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group Francesco Sabbadini.

DIPENDENZE E DROGHE A PIACENZA

Il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti è diventato una vera e propria emergenza che sta travolgendo come uno tsunami i giovani: fra l’altro da qualche anno le ragazze stanno superando i coetanei per consumo di alcune droghe. Quali strumenti abbiamo a disposizione per arginare questo fenomeno preoccupante? Quali sono i comportamenti più a rischio? Quali sono le droghe nuove che fanno più paura e perché, in alcuni casi, sono più pericolose rispetto al passato? Diverse sono le domande a cui la trasmissione cercherà di dare una risposta attraverso l’intervento dei diversi professionisti: il tutto con un occhio di riguardo verso la realtà piacentina.