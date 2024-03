Hikikomori e ritiro sociale, a Piacenza l’incontro con lo psicologo Marco Crepaldi

Contrastare il fenomeno del ritiro sociale dei giovani è l’obiettivo del progetto Exit, promosso dal Comune di Piacenza, che prosegue nel proporre iniziative formative gratuite. Doppio l’appuntamento in in programma l’8 aprile a Piacenza.

Hikikomori e ritiro sociale, DUE INCONTRI

Questa volta l’appuntamento è doppio: una tavola rotonda per operatori e un momento formativo aperto a tutti condotti da Marco Crepaldi – autore di “Hikokomori. I giovani che non escono di casa”, psicologo sociale, comunicatore digitale e presidente dell’associazione nazionale Hikikomori Italia – lunedì 8 aprile presso l’Auditorium Santa Margherita, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via Sant’Eufemia 12, Piacenza.

“Prevenire il ritiro sociale” si focalizzerà sui segnali cui fare attenzione per prevenire il ritiro sociale e sui fattori di rischio, in due momenti diversi rivolti a destinatari diversi:

Dalle 17.30 alle 19 per insegnanti e professionisti dell’educazione, ma anche operatori sociali e sanitari e psicologi, che potranno assistere e partecipare alla tavola rotonda che vedrà riflettere sul tema del ritiro sociale l’equipe di Progetto Exit e Crepaldi.

Dalle 20.30 alle 22 anche per genitori e tutti i professionisti interessati al tema, a cui l’esperto propone una serata di sensibilizzazione, volta ad approfondire la possibilità di prevenire e riconoscere il ritiro sociale e le strategie educative da poter attuare.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario richiedere il link al modulo di iscrizione alla mail [email protected] o al numero 378 3031649, o compilarlo direttamente al seguente link: https://forms.gle/P7WowerYcwUZ95Y27

L’iniziativa è promossa dal Comune di Piacenza e organizzata da Associazione La Ricerca e da Cooperativa Sociale L’Arco.