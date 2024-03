Spray al peperoncino sul bus affollato, l’autista si ferma e fa scendere gli studenti

Ha spruzzato lo spray al peperoncino dentro un autobus affollato. Forse una bravata o, come qualcuno ha ipotizzato, una delle nuove sfide dettate dal social più in voga tra i giovanissimi. Fatto sta che il gesto compiuto da uno studente minorenne nei giorni scorsi poteva avere conseguenze molto serie se l’autista della corriera – colta improvvisamente da bruciore di gola e tosse – non avesse avuto la prontezza di fermare il mezzo a bordo strada e far scendere i giovani. A quanto pare, prima di rendersi conto di cosa era effettivamente accaduto, credeva che il bus avesse preso fuoco.

SPRAY AL PEPERONCINO SUL BUS A PIACENZA

Il fatto è accaduto su un pullman di Seta della tratta Piacenza- Castel San Giovanni. Caricati i ragazzi alla fermata di via IV Novembre, come ogni giorno doveva riportarli a casa percorrendo via Emilia Pavese.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’