Aggressione sul bus: paura per una lite con coltello sulla corriera di Pontedell’Olio

Nuovo episodio di violenza su un pullman di linea. Momenti di paura sulla corriera Pontedellolio-Piacenza a causa dell’aggressione di un giovane passeggero preso di mira da tre persone. Sembra che si tratti di stranieri, probabilmente di origine nordafricana.

VIOLENZA SUI BUS NEL PIACENTINO

È accaduto nei giorni scorsi davanti a numerose persone in viaggio, allarmate di fronte alla scena di violenza e al fatto che uno degli aggressori avrebbe brandito un coltello. Alla fine sono stati chiamati i carabinieri e l’autista ha fermato la corriera all’altezza di Cabina di Vigolzone. I tre aggressori hanno approfittato della sosta per darsi alla fuga, l’aggredito è stato portato all’ospedale in ambulanza dove è stato medicato per ferite da percosse, fortunatamente lievi. I suoi aggressori pare non siano riusciti a ferirlo con il coltello.

GLI ALTRI EPISODI SUI BUS DI SETA

Altri episodi di violenza e intemperanza sono avvenuti negli ultimi giorni sui mezzi pubblici. In merito al giovane che ha spruzzato spray urticante sulla corriera a Sarmato e sull’altro che si è denudato sul bus a Piacenza, mandando in tilt il traffico in via Taverna, Massimiliano Zavattoni, segretario provinciale di Uil trasporti, ha dichiarato: “Volevo porre alcuni quesiti all’azienda trasporti. Il primo in merito all’accaduto di Sarmato, quando è stato spruzzato spray al peperoncino su un bus. Il responsabile del gesto ha chiesto scusa? Io vorrei sapere che tipo di provvedimento vorrebbe prendere l’azienda. Quanto all’autista del mezzo, si tratta di una donna, ci sarebbe da dargli l’encomio perché si è comportata in modo corretto anche nei confronti degli altri ragazzi e delle forze dell’ordine. E mi piacerebbe sapere se sono state prese decisioni in seguito a un nostro incontro in prefettura dedicato alla sicurezza e a cui erano presenti i responsabili di varie sigle sindacali: Cigl, Cisl, Uil, Ugil, Faisa, Cisal. Vorrei inoltre chiedere a Seta come intende comportarsi in merito al nuovo codice della strada che sta andando in vigore, già passato alla Camera. Per esempio, sulle nuove norme in merito al trasporto dei monopattini. Inoltre, vi è anche il problema sempre più grave di persone che sui bus non pagano il biglietto”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI