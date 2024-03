“La scuola al contrario”, alunni interrogano i prof: ecco il podcast “Brothclass”

Il sito Liberta.it pubblica la prima puntata del podcast “Brothclass” realizzato dalla 3C della scuola media Buonarroti di Caorso.

IL PROGETTO PODCAST

“Brothclass” è il laboratorio scolastico che ha portato alla realizzazione di un podcast. L’audio è realizzato dagli studenti della 3C seguiti, guidati e “prodotti” dal giornalista di Libertà, Pietro Corvi, con i professori Antonella Lommi ed Emanuele Pasquali, la collaborazione del dirigente scolastico Gianluca Freda, della docente Sara Manzoni e del personale scolastico; il progetto nasce da un’idea della referente scolastica per i progetti Unesco, Florinda Calì.

LA PRIMA PUNTATA DEL PODCAST

Tutte le verifiche sono state annullate. Alla “Buonarroti” di Caorso si prospetta una mattinata sottosopra. Per una volta, tocca agli studenti interrogare i professori, addirittura anche il preside. Come se la caveranno i ragazzi in cattedra? E come se la caveranno i prof nel banchetto, con il microfono addosso?

ASCOLTA “LA SCUOLA AL CONTRARIO” PRIMA PUNTATA DEL PODCAST BROTHCLASS