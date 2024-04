Ponte dell’Olio, la piscina cerca un gestore: “Contratto di 10 anni e investimenti”

È in corso la gara per l’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di Ponte dell’Olio. Il contratto sarà di dieci anni. Una durata che, secondo le prospettive dell’amministrazione comunale, consentirà maggiore appetibilità per il gestore e maggiore sostenibilità della struttura.

la gara e il bando

La gara e il bando sono gestiti dalla stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza per il Comune di Ponte dell’Olio. I termini per la presentazione delle offerte scadranno il 24 aprile prossimo. Chi si aggiudicherà l’appalto avrà l’onere, tra le altre cose, di realizzare un pozzo che, alimentato dall’acqua delle falde (la piscina di Ponte dell’Olio è lungo il Nure), si affiancherebbe alla rete idrica pubblica, diminuendo i costi gestionali della potabile e dell’irrigazione, oltre che dei ricambi d’acqua della vasca durante la stagione. Il canone annuale sarà di 100 euro.

I LAVORI E LA PROSSIMA RIAPERTURA

Il Comune come gli anni scorsi si farà carico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’apertura dell’impianto, che si prevede possa essere il 7 giugno prossimo. Lo spostamento dell’impianto elettrico sarà il primo intervento. Nel mese di maggio procederà con i lavori di pulitura e riempimento della vasca e la realizzazione del guado nel Nure.