Precipita dal balcone in via Vitali: paura per una bimba di nove anni

Stava giocando sul balcone di casa, in via Vitali a Piacenza, quando è caduta dal balcone compiendo un volo di circa quattro metri. Grande paura nel primo pomeriggio di sabato 6 aprile per una bimba di nove anni, che dopo aver scavalcato la balaustra della ringhiera è precipitata nel vuoto.

La piccola, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, è stata trasportata in ospedale a Piacenza in gravi condizioni, per poi essere trasferita subito dopo a Parma.