Migliora la bambina caduta dal terrazzo. Stabile il minore caduto in monopattino

Sono migliorate le condizioni della bambina caduta dal terrazzo di casa nel pomeriggio di sabato. La bambina che ha 9 anni è stata infatti trasferita dal reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma a quello di terapia intensiva.

Stazionarie le condizioni del minore che era caduto da monopattino sempre nella giornata di sabato a Sarmato l’incidente era avvenuto in via Po e anche questo giovane era stato portato in eliambulanza all’ospedale Maggiore per un trauma cranico.

Il più grave dei due incidenti avvenuti sabato era quello accaduto alla bambina che mentre stava giocando era caduta dal terrazzo della sua casa, un volo di circa 4 metri. In quel momento era in casa la nonna che ha subito chiamato i soccorsi. La bambina era stata portata in ambulanza al Guglielmo da Saliceto e i medici constatati il trauma cranico hanno disposto il suo immediato trasferimento all’ospedale Maggiore, dotato di un reparto di neurochirurgia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’