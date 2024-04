Sarmato, minore cade dal monopattino: è grave e finisce a Parma in elisoccorso

Sono gravi le condizioni del minore caduto da un monopattino a Sarmato nella tarda mattinata di sabato 6 aprile. Il giovane, poco dopo mezzogiorno, stava percorrendo via Po quando – per cause ancora da accertare – è avvenuto l’incidente.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto, oltre ad un mezzo del 118, è giunto l’elisoccorso di Parma. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.