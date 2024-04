Sarmato, gli impianti fotovoltaici finanziano due nuovi parchi gioco

Saranno i due nuovi maxi impianti di fotovoltaico appena posizionati in località Agazzara a finanziare a Sarmato l’allestimento di due campi gioco: l’amministrazione comunale ha formulato un accordo con le due società gemelle bresciane – Rf Sirio Srl e Rf Vega Srl – per l’allestimento delle nuove aree per i più piccoli di via Nenni e di via Verdi.

I pannelli solari fruttano 40mila euro al Comune di Sarmato

La distesa di pannelli solari a terra, sorti nell’area dell’ex cava d’argilla di Ca’ Buglione lungo la provinciale 37 per Borgonovo, porterà al Comune di Sarmato una cifra di oltre 40mila euro da destinare ai due progetti vincitori del percorso partecipativo “GiochiAmo a Sarmato!” nel quale i cittadini hanno potuto progettare o ridisegnare le aree di gioco.

Due nuovi parchi gioco

Per quanto riguarda l’area di via Nenni, in base all’accordo, una delle due società dovrà consegnare giochi ed arredi entro il 30 aprile per portare a termine il progetto “Giochinsieme”. Per realizzare invece il “Parketto” di via Verdi , ci sarà tempo fino al 15 ottobre prossimo: l’area infatti, sarà interessata da parte del cantiere necessario alla costruzione dell’ampliamento della mensa scolastica per il polo didattico di via Moia. Complessivamente, le due società contribuiranno con 42.500 euro.

Intanto, sono in via di ultimazione i lavori di posizionamento dei circa 30mila pannelli fotovoltaici, su un’area di ben 28 ettari. L’intervento privato ammonta a 6,5 milioni di euro, per produrre oltre 22 gigawattora all’anno di energia elettrica da immettere nella rete nazionale.