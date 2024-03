Nuova pro loco di Sarmato, sale l’interesse del paese: 150 tesserati in pochi giorni

Riparte con slancio e con un gruppo completamente nuovo, giovane e con una forte ventata di entusiasmo la pro loco di Sarmato: nei giorni scorsi, dopo le elezioni del nuovo consiglio direttivo, sono state già assegnate le cariche. A guidare il nuovo gruppo come presidente sarà il 38enne Davide Albasi. E in paese sale l’interesse per la nuova realtà: in pochi giorni, sono già 150 le persone che hanno scelto di tesserarsi, contro le precedenti 67.

Il nuovo gruppo guidato da Albasi vede nel direttivo Gabriele Maffi (vicepresidente), Domenico Caroleo (segretario), Luca Cignatta (tesoriere), Luca Cordani, Cristian Ingrassia, Mario Lombardi, Riccardo Raimondi e l’ex presidente Luigi Bravi: quest’ultimo, unico rimasto del vecchio gruppo, avrà il ruolo di traghettatore verso la nuova gestione. Tutti sono pronti a coinvolgere il paese con le loro attività, a partire dalla prossima Festa del Salame.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’