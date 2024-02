La Pro loco di Castelvetro ha eletto il nuovo direttivo: Isabella Valenzi presidente

In occasione di una partecipata assemblea elettiva, i soci della Pro loco Castelvetro hanno scelto il proprio gruppo direttivo.

Fino al 2027, il consiglio in carica sarà formato da Michele Isabella Valenzi, presidente, Gabriele Papa, vicepresidente, Monica Garbazza, segretaria e Ivana Marchini, tesoriera. Mentre per quanto riguarda i consiglieri: Giuseppe Calò, Franca Rastelli, Nadir Villa, Gabriele Villa ed Aldo Ziliani.

Il collegio dei probiviri sarà infine costituito da Sergio Bussi, presidente, Pier Elso Omodei e Barbara Rossi, ex-presidente Pro loco.

La squadra alla guida dei volontari è in continuità con quella uscente, con l’intenzione di lavorare per mantenere i tradizionali appuntamenti aggregativo-gastronomici.

Nello specifico a giugno la Chisolinata e la Tortellata di San Giovanni, a settembre la Sagra dello Scalogno, ad ottobre il Porcaloca e il mercatino natalizio a dicembre.

Alla proclamazione del nuovo direttivo era presenta anche la sindaca Silvia Granata.