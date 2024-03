Vandali in azione nella stazione di Castelvetro, danni per oltre 15mila euro

Il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui è un reato penale. Nella notte tra sabato e domenica, la stazione di Castelvetro è stata oggetto di un atto vandalico. Chi ha agito, ha utilizzato bombolette di vernice spray per scritte e disegni, anche di cattivo gusto, la sala d’attesa, peraltro recentemente ripristinata. Con sostanze coloranti sono stati ricoperti i mattoni a vista della facciata esterna, gli arredi interni, il tabellone degli orari e la biglietteria automatica. I cestini portarifiuti differenziati sono stati divelti.

“Abbiamo stimato danni per 15mila euro destinati a raddoppiarsi”, commenta la sindaca Silvia Granata. Il luogo è sottoposto a videosorveglianza. I Carabinieri di Monticelli – è stato riferito – stanno valutando le immagini messe a loro disposizione. “Vorrei che gli autori e le famiglie facessero un passo avanti per potercisi guardare in faccia e fare in modo che l’episodio possa servire come lezione, in modo concreto”, dichiara la prima cittadina.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ