Castelvetro, nascite stabili e crescono i residenti: arrivano da altri Comuni

I residenti di Castelvetro passano dai 5.247 al 31 dicembre 2022 ai 5.365 (dato ancora provvisorio) al 31 dicembre 2023. Si registra una crescita del 2,2 per cento. Il 6,8 per cento della popolazione vive all’estero: sono 365 gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire). L’11,6 per cento sono stranieri, pari a 625 (+10 per cento rispetto al 2022). I nuovi nati rimangono pressoché stabili: 22 nel 2020, 26 nel 2021, 29 nel 2022 e 28 nel 2023. I primi due mesi del 2024 hanno intanto fatto registrare 9 nascite: 5 maschietti e 4 femminucce di cui due gemelline.

Decessi – Significativa è invece la riduzione dei decessi con un picco di 100 morti raggiunto nel 2020 (imputabile probabilmente alla pandemia) si è passati ai 78 del 2021, 77 nel 2022 e ai 54 del 2023 (un 30 per cento in meno nell’ultimo anno).

Sorprende il progressivo aumento, negli ultimi tre anni, degli immigrati da altro comune: 239 nel 2020, 227 nel 2021, 247 nel 2022 e 296 nel 2023. Significa che nell’ultimo anno il 5 per cento della popolazione di Castelvetro è stato acquisito da altri territori limitrofi. E’ presumibile pensare che Castelvetro si faccia dunque collettore di chi arriva dalla città di Cremona: pare che al contesto urbano lombardo si preferisca quello periferico piacentino. Si registrano, in parallelo, meno ‘fughe’: gli emigrati per altro comune sono stati 222 nel 2022 e 184 nel 2023 (un diminuzione del 17 per cento).

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI