Decoro e cura del verde: Castelvetro recluta i giovani, premio in buoni spesa

Coinvolgere e responsabilizzare gli adolescenti: è la sfida del Comune di Castelvetro.

Lo sportello psicopedagogico dell’ente locale promuove l’iniziativa “Ci sto? Affare fatica!”, un nuovo progetto rivolto hai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

Chi sceglierà di aderire, iscrivendosi alla proposta, sarà chiamato a svolgere piccole attività per migliorare il decoro urbano, dal verde agli arredi. Entrando più nello specifico, i gruppi di lavoro, coordinati da un tutor, si dedicheranno – ad esempio – ad innaffiare aiuole, pulire specifiche aree del paese, riverniciare panchine ammalorate. Alla “fatica” viene corrisposto un piccolo riconoscimento, cioè un un buono spesa (non contanti) da 50 euro settimanali per un massimo di due settimane. Le attività si svolgeranno il prossimo luglio al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ