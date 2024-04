Tumore al seno e prevenzione: torna la sfilata delle pazienti oncologiche

Domenica 14 aprile alle 15.00 torna l’appuntamento con la sfilata vintage promossa da Amop in collaborazione con il reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza.

Protagoniste della sfilata, che si svolgerà nella sala degli arazzi di Collegio Alberoni, le donne operate di tumore.

L’evento, che vedrà sfilare modelle pazienti o ex pazienti con gli abiti dell’atelier Santantonino Vintage scelti accuratamente da Graziella Trecordi, è da sempre un appuntamento particolarmente sentito e coinvolgente, in cui le donne protagoniste testimoniano in questo modo la loro determinazione a farcela nella lotta difficile e pesante contro un male che ferisce nel profondo l’essere umano. E per chi assiste alla manifestazione un momento di grande carica emotiva.

La locandina dell’evento