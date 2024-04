“Medicine and surgery” a Piacenza studenti da 45 Paesi del mondo

Sono 120 gli studenti arrivati a Piacenza per iniziare il percorso di studi che li porterà a diventare medici attraverso il corso di laurea in Medicine and surgery dell’Università di Parma erogato in lingua inglese. Molti di loro questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico a Palazzo Gotico.

Altri 200 studenti stanno frequentando il secondo e il terzo anno e questi ultimi, a breve, inizieranno il tirocinio negli ospedali e nelle case della comunità della provincia.

C’è chi arriva dalle province limitrofe, chi dal sud Italia e chi da diversi paesi del mondo. Per alcuni trovare un alloggio a Piacenza è stato semplice per altri più complicato, in particolare per chi è arrivato ad anno accademico già iniziato.

MEDICINE AND SURGERY, LE CITTADINANZE DEGLI STUDENTI

Complessivamente gli studenti italiani sono il 40,9% gli altri arrivano dall’estero. Ecco le cittadinanze rappresentate:

Albania, Australia, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Cipro, Corea del sud, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, India, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Moldavia, Myanmar, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno unito, Romania, Russia, Spagna, Sri lanka, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Sudan, Svezia, Turchia, Ungheria, Vietnam.