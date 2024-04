Facoltà di Medicina e chirurgia, il rettore: “La sede ottimale è il nuovo ospedale”

E’ stato inaugurato a Palazzo Gotico l’anno accademico della facoltà di “Medicine and surgery” dell’Università di Parma attivato nella sede di Piacenza.

Quello appena iniziato è il terzo anno della facoltà che al momento conta 320 iscritti (nell’ultimo anno le immatricolazioni sono salite a 120). Le lezioni da quest’anno si svolgono nei rinnovati spazi di Palazzo Portici., proprietà dell’Opera Pia Alberoni, in via Emilia Parmense. Il rettore Paolo Martelli ha tracciato un bilancio positivo dei primi anni della facoltà a Piacenza e della collaborazione con le realtà territoriali.

“LA SEDE OTTIMALE E’ IL NUOVO OSPEDALE”

“Come facilmente comprensibile – ha dichiarato il rettore Paolo Martelli – la sede ottimale per la facoltà di Medicina è nei complessi ospedalieri come in tutte le città del mondo. Auspichiamo che quando verrà costruito il nuovo ospedale di Piacenza verranno predisposti anche spazi idonei per ospitare il corso di Medicine and surgery”.

Università, Ausl e Comune di Piacenza sono al lavoro per cercare nuovi spazi per le lezioni.

“Palazzo Portici è stato ristrutturato c’è la possibilità di ampliare, l’università si sta attrezzando per gestire in modo efficace l’aumento degli studenti” ha dichiarato Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza che aggiunge: “Molti studenti quest’anno inizieranno i tirocini in ospedale e nelle case della salute sul territorio provinciale”.

I SALUTI ISTITUZIONALI

A dare il benvenuto agli studenti in arrivo da tutto il mondo sono stati la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl, il rettore Paolo Martelli, il direttore del dipartimento di Medicina e chirurgia Stefano Bettati, il presidente del corso Antonio Percesepe.