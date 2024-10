Lauree Medicina e professioni sanitarie, nuova sede: è il Campus di Crédit Agricole

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e i corsi di laurea delle professioni sanitarie dell’Università di Parma a Piacenza avranno una nuova sede: si tratta del Campus di Crédit Agricole Italia, già centro di formazione del gruppo, in via San Bartolomeo 40. Lo fa sapere l’Università di Parma.

Questo l’esito di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse emanato dall’ateneo. Sei anni il periodo di durata del contratto.

La struttura sarà impiegata per le attività didattiche già a partire da fine ottobre, ma andrà a pieno regime nell’arco di un anno.

Si tratterà dunque di un ingresso graduale e progressivo: gli spazi della sede temporanea di Palazzo Portici saranno ancora impiegati, fino al trasferimento completo delle attività nel nuovo centro.

Il complesso di via San Bartolomeo si compone di due fabbricati principali e dispone di una sala conferenze, spazi di accoglienza e spazi break, aule corsi, sale studio, uffici, oltre a un ampio parcheggio riservato interrato.

IL COMMENTO DEL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA

“Crediamo che sia un’ottima soluzione: l’ex Centro di formazione di Crédit Agricole Italia risponde appieno alle nostre necessità – osserva il Rettore Paolo Martelli -. Si tratta di una struttura all’avanguardia che ha spazi adeguati alle attività dei nostri corsi a Piacenza. A studentesse e studenti chiediamo un po’ di pazienza per i disagi di quest’anno di transizione, con il progressivo trasferimento nella nuova sede”.