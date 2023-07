Cresce il corso di Medicina a Piacenza, 20 posti in piÃ¹. Sede a Palazzo Portici

I posti disponibili al corso di laurea in Medicine and Surgery a Piacenza aumenteranno del 20 per cento, passando da cento a 120. Ad annunciarlo è stato il rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei, in videocollegamento questa mattina con la Conferenza sociale e sanitaria per fare il punto sul percorso attivato nel 2021.

Andrei, ai sindaci connessi e all’Ausl, ha anche annunciato che terminerà il suo mandato il 31 ottobre; al suo posto subentrerà Paolo Martelli, attualmente pro rettore vicario. “Ma voglio esserci, tra quattro anni, quando a Piacenza ci saranno i primi laureati in medicina”, ha detto il rettore, cui è andato il ringraziamento della presidente della Conferenza Lucia Fontana.Â

La Conferenza dei sindaci ha poi dato parere unanime al percorso condiviso dall’Università e dall’Ausl, presentato dalla direttrice dell’azienda sanitaria Paola Bardasi.Â

Le sedi aggiuntive già attivate sono: ortopedia, pediatria, medicina riabilitativa di integrazione ai percorsi ospedale e territorio; quelle da attivare sono invece oncologia, neurologia, chirurgia, ematologia, cardiologia, otorinolaringolatria, medicina interna, anestesia e rianimazione. Materie di insegnamento da attivare: microbiologia, reumatologia, igiene.

L’attività di ricerca, con 614 studi in essere, è aumentata del 55 per cento in un anno. I medici specializzandi in formazione, al 30 giugno, sono 165. Cambia la sede: dal Collegio Alberoni, fino ad oggi provvisoria, a palazzo Portici, dall’altra parte della via Emilia.

La presidente Fontana ha concluso: “Questo progetto era un sogno e ora è una realtà che continua a consolidarsi grazie al gioco di squadra”.