Buche stradali, 22 richieste di risarcimento al Comune di Piacenza in un mese

Con le buche stradali fioccano le richieste di risarcimento danni: quasi due al giorno. Ma “il servizio per la manutenzione stradale ha provveduto ai sopralluoghi e alla relativa messa in sicurezza delle situazioni segnalate”, rassicura l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni. Il bilancio fornito dal Comune di Piacenza riguarda le ultime settimane “calde” sul fronte del maltempo, dai primi giorni di marzo all’inizio di aprile, cioè quando le strade cittadine sono state martoriate dalle lunghe piogge con diverse buche, anche profonde.

Complici il manto stradale deteriorato, rattoppi non proprio a regola d’arte o la scarsa qualità dell’asfalto, il passaggio di auto e mezzi pesanti aveva rapidamente generato grossi squarci nelle carreggiate, pericolosi per la sicurezza stradale e dannosi per sospensioni, cerchioni e pneumatici.

L’ITER

In totale, Palazzo Mercanti fa sapere che le segnalazioni pervenute per i danni causati dalle buche sono state 22. Alcune sono state accertate dalla polizia locale, mentre altre sono comunicazioni dirette da parte degli utenti. “L’avvocatura comunale ha provveduto ad attivare la relativa polizza assicurativa dell’ente, la quale espleterà le diverse pratiche attraverso i propri periti” spiega l’assessore Bongiorni.

la mappa delle buche

I disagi viabilistici oggetto di richieste di risarcimento danni hanno riguardato, in particolare, via Bianchi, ia XXI Aprile, ia Callegari, la rotonda di piazzale Milano, via Taverna, viale Dante Alighieri, strada Torre della Razza, viale Beverora, la tangenziale Sud, via Radini Tedeschi, strada Farnesiana, via Millo, via Campagna, strada alla Verza, via San Tomaso, il parcherggio di via Boselli e via Ranza.

in provincia

Ma la nostra città non è stata l’unica parte di territorio colpita dall’effetto-buche. Il maltempo delle scorse settimane, infatti, ha interessato parecchio anche le vallate. Così la Provincia di Piacenza comunica che da gennaio a marzo – dunque nei primi tre mesi del 2024 – le richieste di risarcimento danni sono state cinque.

