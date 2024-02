Maltempo, con la pioggia battente ecco le buche nelle strade di città e provincia

Tra le conseguenze della pioggia battente di ieri non ci sono solo i rischi di piene di fiumi e torrenti e di frane ma anche le buche nelle strade. Dalla val Trebbia a Sarmato, passando per via Veneto a Piacenza, le segnalazioni si moltiplicato.

Complici il manto stradale deteriorato, rattoppi non proprio a regola d’arte, o la scarsa qualità dell’asfalto, il passaggio di auto e mezzi pesanti ha rapidamente generato grossi squarci nelle carreggiate, pericolosi per la sicurezza stradale e dannosi per sospensioni, cerchioni e pneumatici.