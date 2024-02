Prosegue l’allerta meteo, ancora pioggia: fiumi e torrenti osservati speciali

Proseguirà per tutta la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, l’allerta meteo di colore arancione diramata ieri dalla Protezione Civile per criticità idraulica, sia per quanto riguarda la montagna piacentina sia per collina e pianura. Le piogge che le scorse ore si sono abbattute sull’intera provincia di Piacenza hanno infatti aumentato la portata dei fiumi, con l’Arda che ha superato la soglia 2 di allerta. Rimane alto il rischio di ruscellamenti e frane soprattutto nella fascia collinare.