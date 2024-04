Escursionista piacentina si sente male lungo il sentiero: arriva l’elisoccorso

Una squadra della stazione monte Alfeo è stata attivata dalla centrale operativa 118 per andare in soccorso ad un’escursionista piacentina di 63 anni che durante l’itinerarii lungo il sentiero 161, che da Forni di sotto nel Comune di Coli porta al monte Armelio, ha accusato un forte dolore allo sterno con difficoltà respiratorie.

Mentre per l’evacuazione della donna è stato richiesto l’intervento di EliMilano una squadra del Soccorso Alpino in pronta partenza via terra è giunta al luogo dove si trovava la donna. I volontari della stazione monte Alfeo hanno supportato le operazioni del personale tecnico e sanitario dell’elisoccorso (sbarcati in hovering ovvero senza l’utilizzo del verricello) e delle operazioni di carico a bordo della barella. La donna è stata celermente portata all’ospedale di Piacenza per ricevere le cure del caso. I volontari successivamente hanno riaccompagnato il compagno della donna alla propria auto a Forno di Sotto.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco e la Pubblica Assistenza di Travo.