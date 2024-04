Scritte “no vax” sui muri di Libertà, solidarietà di politica e ordine dei giornalisti

Il mondo politico esprime la sua solidarietà al Gruppo Libertà i cui muri della sede di via Benedettine, a Piacenza, sono stati imbrattati con scritte offensive: “Bugiardi nazi giornal.” e ancora “No verità, no libertà”, oltre alla firma con il simbolo “no vax”.

SCRITTE NO VAX: SOLIDARIETÀ DEL MONDO POLITICO

La deputata del Pd Paola De Micheli lo definisce “un gesto vigliacco che merita una condanna ferma e inequivocabile” con l’auspicio che “gli autori di questi atti siano finalmente individuati e perseguiti”. Il capogruppo in consiglio regionale e segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan e Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega, esprimono “piena solidarietà alle testate Libertà, Telelibertà, Liberta.it e Altrimedia, così come ai loro giornalisti”. Anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è intervenuto con una nota esprimendo solidarietà ai giornalisti e ad Alrimedia “vittime di un vile gesto di inciviltà, nella speranza che i colpevoli possano essere identificati al più presto”. Solidarietà è stata espressa anche da ApP Alternativa per Piacenza: “La libertà di stampa esercitata con attenzione ai toni e i contenuti deve continuare ad essere un caposaldo della nostra società – scrive il presidente Sergio Dagnino -. Che non deve certo farsi intimorire dall’opera di pochi che al confronto alla luce del sole preferiscono l’agire vigliacco nascosti dalla notte”.

ORDINE DEI GIORNALISTI

“A nome del presidente Silvestro Ramunno e del consiglio regionale Odg esprimo la solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti e la vicinanza alla redazione, che, siamo sicuri, non si farà intimidire, fedele al sacrosanto principio che la libertà di stampa è garanzia di buona informazione per tutti” è quanto scrive Giorgio Lambi, consigliere dell’Ordine dei giornalisti. Anche l’agenzia nazionale Ansa, ha espresso solidarietà al Gruppo Libertà.

SOLIDARIETÀ DI CISL

Solidarietà a Libertà è arrivata anche dal sindacato Cisl. “Siamo certi che non vi lascerete intimidire da questi atti vigliacchi e che continuerete a svolgere il vostro lavoro con la professionalità e la dedizione che vi contraddistinguono dal 1883” scrive Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma e Piacenza.