Chiusura anticipata appalto alunni disabili, sindacati: “Comune ci convochi”

C’è preoccupazione di fronte alla notizia della chiusura anticipata da parte del Comune di Piacenza dei contratti di appalto dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili delle scuole piacentine. A intervenire sono i sindacati piacentini che chiedono un incontro urgente alla amministrazione.

APPALTO ALUNNI DISABILI A PIACENZA: LA POSIZIONE DEI SINDACATI

“Di fronte a una decisione così impattante – affermano i sindacalisti di Fp Cgil Alberto Gorra, Cisl Fp Roberto Roberti e Uil Fpl Gianmaria Pighi – non c’è stato alcun coinvolgimento, nonostante il Comune di Piacenza lo scorso anno abbia sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un protocollo sugli appalti pubblici che prevede un approccio orientato all’informazione e al confronto. Per quanto sia nota la volontà dell’amministrazione di rinforzare i servizi, molte lavoratrici e lavoratori dipendenti delle cooperative Unicoop, Aurora Domus e Eureka coinvolti nell’appalto sono allarmati e disorientati e ancora una volta si sentono pedine in balia della precarietà”.

APPALTO DISABILI PIACENZA: CHIESTO UN INCONTRO URGENTE

“I punti cui prestare attenzione sono molteplici e necessitano di un coinvolgimento sindacale tempestivo e preventivo.” – proseguono i rappresentati sindacali – “Si tratta di un appalto molto sensibile ed è necessario garantire il rispetto del pieno orario di lavoro (risolvendo il problema del mancato stipendio nei giorni di assenze degli alunni), la tutela della continuità educativa nel corso dei cicli di studio, la previsione di attività integrative e dei cosiddetti educatori di plesso. La qualità del servizio si assicura anche con il rispetto del contratto nazionale di lavoro della cooperazione sociale, recentemente rinnovato. Ci aspettiamo una pronta convocazione da parte dell’amministrazione comunale” concludono i sindacalisti “nel rispetto del protocollo sottoscritto e nell’interesse sia dei lavoratori coinvolti che di un servizio fondamentale per gli alunni più fragili”.