Spaccio, arrestato 22enne: era stato denunciato nel blitz contro le bande giovanili

Un 22enne è stato arrestato dalla polizia a Piacenza con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti e due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. E’ successo ieri, 17 aprile, in viale Dante.

L’intervento, fa sapere la Questura, si inserisce nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa da parte della Polizia di Stato, attraverso mirati servizi volti sia alla prevenzione che alla repressione di tale fenomeno anche con equipaggi che operano in borghese.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA IN VIALE DANTE

Nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto alla devianza giovanile e allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Sezione antidroga hanno effettuato controlli in viale Dante, dove erano stati segnalati movimenti strani nei pressi di un bar frequentato da persone sospette e dove in passato si erano registrati episodi di violenza.

Dopo un breve appostamento i poliziotti hanno notato un presunto scambio di sostanza stupefacente tra due persone di fronte al locale.

Con l’aiuto delle Volanti, gli agenti hanno provveduto al controllo dell’acquirente che è stato trovato in possesso di due dosi di hashish.

A quel punto, è scattato il controllo del presunto spacciatore. Il giovane addosso aveva di più di mezzo etto della stessa sostanza, banconote di piccolo taglio e un coltello.

IL GIOVANE ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA

Si tratta di un cittadino egiziano ventiduenne senza fissa dimora arrestato per detenzione e cessione di sostanze stupefacente e condotto in questura.

Nel corso della medesima operazione, è stata anche sanzionata quale assuntrice di sostanza una ragazza minorenne, fermata in compagnia dello spacciatore e trovata in possesso di una modica quantità di droga per uso personale.

La polizia fa sapere che l’arrestato è uno dei soggetti coinvolti nella recente operazione denominata Streetbullying della Questura di Piacenza, nella quale era stato deferito all’autorità giudiziaria per estorsione e spaccio di stupefacenti e colpito da misura di prevenzione dal Questore di Piacenza.

All’esito dell’udienza, la sua posizione sarà altresì vagliata dal locale Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza, vista la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.