Spaccio di droga, due giovani denunciati dai carabinieri e cinque segnalati

Continuano i controlli dei carabinieri per contrastare lo spaccio e il consumo di droga nel territorio piacentino. Negli ultimi quattro giorni sono stati denunciati due spacciatori e segnalati cinque giovani assuntori.

SPACCIO DI DROGA, I CONTROLLI DEI CARABINIERI

Negli ultimi quattro giorni i carabinieri piacentini hanno incrementato l’attività preventiva e repressiva con particolare riferimento ai fenomeni di spaccio e consumo di droga nelle zone notoriamente più esposte al fenomeno. Diversi servizi mirati, posti di controllo nelle strade solitamente percorse da abituali consumatori di sostanze stupefacenti sono stati effettuati dalle pattuglie del Comando Provinciale di Piacenza.

Nel corso dei servizi, due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di droga, altri cinque segnalati quali assuntori di droga, due patenti guida sono state ritirate e sono stati complessivamente sequestrati circa 120 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, bilancini e materiale idoneo al confezionamento di dosi di droga.

LE DENUNCE

In particolare, i carabinieri di Borgonovo Val Tidone durante un posto di controllo nei pressi di Castel San Giovanni dopo aver fermato e controllato un giovane di 23 anni a bordo della sua autovettura, su cui erano presenti altri tre coetanei quali passeggeri, dopo la perquisizione gli hanno trovato nella tasca dei pantaloni circa 6 grammi di hashish. Ulteriori 97 grammi di droga, bilancino di precisone e materiale da confezionamento sono stati trovati nell’abitazione dello stesso e per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

A Fiorenzuola d’Arda, invece, i militari del Radiomobile, dopo le verifiche del caso, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 21enne del luogo perché aveva ceduto ad un 29enne straniero sostanze stupefacenti. Ed ancora, tre giovani tra i 21 e i 25 anni, a piedi in Rivergaro, Piacenza e San Nicolò a Trebbia, controllati dalle pattuglie dell’Arma sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana per uso personale. Infine, due automobilisti di 25 anni, controllati a Piacenza e lungo la SP 40 in Podenzano, a bordo delle loro auto sono stati trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale e segnalati quali assuntori e la loro patente ritirata.